アイドルグループ・WEST.の濱田崇裕が、11月6日〜9日に開催される「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025」の大会アンバサダーに就任し、このほど、大阪・カンテレ本社で取材に応じた。地上波放送は、11月7日(25:15〜 ※カンテレローカル)、8日(14:35〜 ※カンテレ・フジテレビ系全国ネット、一部地域のぞく)、9日(16:05〜 ※全国ネット)を予定している。濱田崇裕濱田は昨年の大会で、“TV中継アンバサダー”として初めて