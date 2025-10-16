ここからは学校の部活動を地域主体のクラブ活動へ移すいわゆる「地域移行」。国が部活動の「地域展開」として進めていて県内では来年度末までにまず休日の部活動を地域へ完全に移す目標です。移行の過渡期にある今、番組では3回に渡りその実情と課題についてお伝えします。きょうはすでに移行4年目を迎えている長野市のクラブチームの今です。「行くぞー！ワン・ツー BIRTH！」体育館に響く、若さ溢れる掛け声。