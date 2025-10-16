佐賀市で15日、警察の捜査車両が救急車に接触する事故がありました。ケガ人はいませんでしたが、事故の影響で救急患者の搬送が13分遅れたということです。警察や消防によりますと15日午後5時ごろ、佐賀市松原の国道で路肩に停止中の救急車に、佐賀県警察本部・鑑識課の捜査車両が接触しました。救急車は体調不良の80代女性を搬送する準備をしていて、車内には女性と2人の救急隊員がいました。ケガ人はいないということです。女性は