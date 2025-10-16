歯切れの悪すぎる野田氏の答え方自公連立から公明党が離脱することを受け、21日に召集される臨時国会での首相指名選挙に注目が集まっている。首相には自民党の高市早苗総裁が選ばれる公算は高いが、将来の首相を目指す国民民主党の玉木雄一郎代表が選ぶべき道はどれなのか、その最適解を指摘する。【写真7枚】今にも谷間が見えそうなボディコンスーツ姿の「高市早苗氏」“ぶりっ子ポーズ”で安倍首相にすり寄るシーンも「玉木