インフレ懸念も再燃米国経済の雲行きがますます怪しくなっている。【写真】移民を「ポケモン」に見立てた米政府機関…動画を堂々と無断使用してPRロイターは9日、連邦政府職員の約3分の1が無休の休暇に入る中、行政サービスが麻痺することが懸念されていると報じた。次いで10月13日には、ベッセント財務長官が連邦政府機関の一部閉鎖について、実体経済に影響を及ぼし始めていると警鐘を鳴らした。閉鎖期間が長期化すればする