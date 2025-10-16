米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.497（+0.017） 米10年債4.030（-0.002） 米30年債4.623（-0.009） 期待インフレ率2.301（-0.006） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。ＦＲＢの追加利下げ期待が再び高まる中、序盤の利回りは下げて始まったものの、途中からプラスに転じていた。前日のパウエル議長の講演で今月の追加利下げが完全に織