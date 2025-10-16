ドル安が優勢ドル円も上値の重い展開＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル安が優勢となり、ドル円も上値の重い展開が見られた。東京時間に一旦１５０円台まで下落したものの、ＮＹ時間にかけて１５１．７０円付近まで買い戻されていた。しかし、１５２円台を試すことなく、失速している。日本の次期首相が中々決まらない中、本日のドル円は円よりもドルに左右される展開が見られていた。 ドルは主要通貨に対して