◆秋華賞追い切り（１５日・栗東トレセン）第３０回秋華賞・Ｇ１（１９日、京都）の追い切りが１５日、東西トレセンで行われた。オークス馬カムニャックは栗東・坂路を余力十分に疾走。春や前走時から格段にアップした動きの質を山本理貴記者が「見た」。１週前に併せ馬で負荷をかけて動ける体をつくり、当週は単走で息を整えて仕上げる。友道厩舎のパターン通りの調整だが、栗東・坂路に現れたカムニャックの重厚な馬体に思わ