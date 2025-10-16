「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）中京記念で古馬勢を一蹴したマピュースが１５日、美浦Ｗで単走追い。リズムの良い走りで順調な仕上がりを見せた。デビューから７戦全てがマイル戦だが、距離延長となる２０００メートル、そして初のコーナー４つに対応すべく、中間からじっくり調整してきた。桜花賞４着とＧ１での実績も十分。最後の１冠を懸けた大一番でも怖い存在になりそうだ。前走の中京記念から２カ月の休養明けになる