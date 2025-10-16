新型スマホ「シャオミ17」。かねて目標にしてきたアップルを意識したデザイン、名称となった（小米集団のウェブサイトより）【写真】「ハードテック企業」としての位置づけをアピールする小米集団の雷軍CEO中国のスマートフォン大手の小米集団（シャオミ）は9月25日夜、新型スマートフォン「シャオミ17」シリーズを発表した。新シリーズの名称は本来の順番なら「シャオミ16」となるはずだったが、シャオミはあえて「16」を飛ばし「