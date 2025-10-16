日本サッカー協会(JFA)は15日、10月の国際親善試合に臨むなでしこジャパン(女子日本代表)のメンバーを発表しました。FIFAランキング8位(10月15日時点)のなでしこジャパンは 10月に欧州遠征を行い、(現地時間)24日にイタリア女子代表と敵地イタリアで、28日にノルウェー女子代表とスペインで戦います。メンバーはGKの山下杏也加選手やDF熊谷紗希選手、MF長谷川唯選手、藤野あおば選手ら海外のクラブで活躍する主力が順当に選ばれ、