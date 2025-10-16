北海道・帯広警察署は2025年10月15日、暴行の疑いで帯広市に住む会社員の男（34）を逮捕したと発表しました。男は10月5日午後6時20分ごろ、帯広市西17条北1丁目にある公園で、男子中学生（13）の腹部を蹴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。その後、男子中学生の母親が「息子が暴力を振るわれた」と帯広警察署に通報し、事件が発覚しました。警察によりますと、男と男子中学生は近所に住んでいましたが、面識はなかったと