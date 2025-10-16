「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１５日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉大久保勢の動向。函館２歳Ｓを勝ったエイシンディード（牡）はデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）へ。僚馬でサウジアラビアＲＣで５着だったチュウワカーネギー（牡）は東スポ杯２歳Ｓ（１１月２４日・東京、芝１８００メートル）。１２日に京都で