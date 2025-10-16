ジャパン・スタッドブック・インターナショナルは１５日、０８年宝塚記念など重賞４勝を挙げたエイシンデピュティが９月１５日に死んでいたと発表した。２３歳だった。同馬は北海道浦河町の栄進牧場で余生を過ごしていた。栄進堂は「競走馬としての大きな夢を叶えてくれました。宝塚記念の劇的な勝利は今でも鮮明に心に焼き付いています。彼の闘志あふれる走りと、その勇姿は、決して忘れることはありません」とコメントした。