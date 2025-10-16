16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万8060円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては387.33円高。出来高は1万6470枚だった。 TOPIX先物期近は3204ポイントと前日比13ポイント高、TOPIX現物終値比20.36ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48060+250 16470 日経22