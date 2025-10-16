札幌・南警察署は2025年10月15日、傷害の疑いで札幌市南区の会社員の男（45）を逮捕したと発表しました。男は10月14日午後7時50分ごろから午後8時10分ごろまでの間、札幌市南区の共同住宅の敷地内で10代前半の娘の足をつかんで引きずるなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。14日午後8時半すぎ、娘とその関係者が警察署に来署し、「父親から暴力を受けた」と申告がありました。警察によりますと、男は娘の顔を足蹴