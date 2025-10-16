「富士Ｓ・Ｇ２」（１８日、東京）Ｇ１・３勝を挙げるジャンタルマンタルは１５日、栗東坂路で単走。馬なりながら全身のバネを利かせた躍動感のある身のこなしで、４Ｆ５２秒９−３７秒８−１１秒７をマークし力強く坂を駆け上がった。高野師は「楽な感じでしたけど、やっぱり動きますね」と満足そうにうなずく。１週前には栗東坂路で川田が騎乗し４Ｆ５１秒８（ラスト１１秒６）をマーク。しっかりと負荷をかけた。「態勢は