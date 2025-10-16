「有力馬次走報」（１５日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆今年の皐月賞馬で始動戦となったセントライト記念を快勝したミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大）が、天皇賞・秋（１１月２日・東京）で短期免許を取得予定のＣ・デムーロと再コンビを組む。一昨年のエリザベス女王杯覇者ブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮