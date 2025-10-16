「富士Ｓ・Ｇ２」（１８日、東京）指揮官も大満足の仕上がりだ。ＮＨＫマイルＣ２着のマジックサンズは１５日、栗東坂路で最終リハ。ゆったりと坂を駆け上がりラスト１Ｆで軽く気合をつけると、沈むような重心移動から鋭く反応。春先に見られた若干の甘さも消え、しなやかなフットワークで駆けた。４Ｆ５４秒７−３９秒８−１１秒８。「そんなに追ってなくてもあの時計。めちゃくちゃ良かったね」と須貝師の表情がほころぶ。