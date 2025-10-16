◇パCSファイナルステージ第1戦ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月15日みずほペイペイD）決して本調子ではなかった。それでも2年連続で最優秀防御率に輝いたリーグ最強左腕は得点を許さない。ソフトバンク・モイネロが7回を5安打無失点で役目を果たした。「自分の調子がいい感じではなかったですが、ゼロでいけたのが良かったし、勝ちにつながって良かったです」初回は2四死球と自らの失策で2死満塁のピンチを招く