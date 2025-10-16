◇パCSファイナルステージ第1戦日本ハム1ー2ソフトバンク（2025年10月15日みずほペイペイD）高卒4年目の日本ハム・達が堂々の投球を披露した。CS初登板初先発で6回を6安打無失点。6奪三振と試合をつくった右腕は「もう1イニングくらい行かせてほしかったですけど、まだ安心感ないんかな？という感じです」と不敵に笑った。初回1死満塁で首位打者の牧原大を二ゴロ併殺。その後は安定した投球を続けた21歳を、新庄監督も「