「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）オークス馬カムニャックは１５日、栗東坂路で最終追い切りを行った。軽めの調整だったが、闘志をみなぎらせて鋭い走りを披露。牝馬２冠奪取へ向けて順調さをアピールした。まさに威風堂々。牝馬２冠を狙うカムニャックが、栗東坂路で風格漂う堂々たる動きを披露した。開門から３０分後、多くの馬が駆け上がった直後、１頭で悠然と馬場に登場。ランウェイを歩くモデルのように注目を一身に集