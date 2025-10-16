◇阪神大学野球秋季リーグ第5節（2025年10月13日ほっと神戸）秋季リーグ戦第5節は12、13日の2日間、ほっともっと神戸で計6試合が行われた。1回戦の勝利で優勝に王手をかけていた天理大は、2回戦を落とし勝利ポイント24で日程を終了した。大産大は2回戦の0―1で迎えた3回、1点を返して追いついてなおも1死一、二塁で6番DH小國陽太（3年＝報徳学園）が勝ち越しの2点二塁打を放った。終盤にも加点して関西外大に連勝、勝利ポイ