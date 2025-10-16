◇パCSファイナルステージ第1戦ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月15日みずほペイペイD）0―0の7回、ソフトバンク先頭・野村のバットが均衡を破った。2番手・田中の代わりばなを捉え、カウント1―2から6球目の152キロ直球を左中間ホームランテラス席に運ぶ先制ソロ。「モイネロが踏ん張ってくれている中で何とか先に得点をという思いだけでした」今季は打率.271、12本塁打、40打点、18盗塁とキャリアハイを叩きだし