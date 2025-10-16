◇阪神大学野球秋季リーグ第5節（2025年10月12日ほっと神戸）秋季リーグ戦第5節は12、13日の2日間、ほっともっと神戸で計6試合が行われた。＜関西外大・1回戦＞完封負けで最終戦を前に最下位が決まった。西浦監督は「優勝を目指していくプランが選手たちに明確に伝えられなかった結果だと思う」と、この日で1勝8敗となった現実に目を向けた。春は8勝2敗で大産大とのプレーオフの末に優勝を逃していただけに、この秋は予想