◇パCSファイナルステージ第1戦ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月15日みずほペイペイD）パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）は15日、ファイナルステージ（S）が開幕した。優勝したソフトバンクが2位の日本ハムと対戦。試合は第1戦から延長に突入する激闘となり、1―1の10回に山川穂高内野手（33）の左前適時打でサヨナラ勝ちを収めた。ソフトバンクは本拠地でのCSで10連勝。アドバンテージ1勝を加えて2勝0敗とし