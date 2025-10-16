「ＢＣクラシック・米Ｇ１」（１１月１日、デルマー）日本テレビ盃で貫禄勝ちを収めたフォーエバーヤングは１５日、昨年３着のＢＣクラシックに向けて栗東坂路で併せ馬を行った。僚馬でＢＣスプリントに出走予定のアメリカンステージを追走。４Ｆ５４秒２−３９秒１−１２秒５をマークし、併入に持ち込んだ。背中の感触を確かめた坂井は「予定通り順調です。来週しっかりやると思います。前走から特に変わりはないです」と順