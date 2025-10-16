「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）前走大敗の反省を生かし、ソフトな調整で牝馬２冠奪取に臨む。オークス９着以来となる桜花賞馬エンブロイダリーは１５日、桜花賞時と同じく栗東滞在を選択。違ったのは最終追い切りのメニューで、前回は併せ馬だったが、今回は単走で坂路を駆け上がった。「動きも時計も予定通りです。今回は単走で馬の精神面を優先させました。オークスの敗因は距離ですが、道中の折り合いであったり、もう