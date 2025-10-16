「外資系の大手資産運用会社を名乗る偽広告に騙された」と語る都内在住の夫婦。被害に気づいた夫婦は返金を求めるも、さらに手数料を要求され返金はされていないという。名前を使われた会社は他にも同様の被害報告が寄せられているとしてホームページに注意喚起を掲載している。「300万円で人生変えましょう」「投資した5000万円が返ってこない」と「イット！」に訴えるのは東京都内に住むAさん夫婦。都内に住むAさん夫婦：「300万