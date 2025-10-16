体操の世界選手権（１９日開幕、インドネシア・ジャカルタ）では、男子個人総合の新旧五輪王者の対決が実現する。２０２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（２１＝徳洲会）が本紙の単独インタビューに応じ、２１年東京五輪２冠の橋本大輝（２４＝日本生命・セントラルスポーツ）へ宣戦布告。星槎国際横浜高（神奈川）時代の同級生で、フィギュアスケート男子の鍵山優真（２２＝オリエンタルバイオ・中京大）に、２６年ミラノ・コルティ