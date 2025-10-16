女子プロレス「スターダム」のワンダー王座を保持する?欲深き白虎?スターライト・キッドが、自身のデビュー１０周年記念興行（２０日、新宿フェイス）への思いを明かした。同大会のメインイベントで新日本プロレスのエル・デスペラード、ドラゴンゲートのドラゴン・キッドとトリオを初結成し、新日本の鷹木信悟＆ディアナの井上京子＆ＸＸＸと対戦する。大一番を控えた白虎は燃えている。２０１５年１０月１１日の後楽園大会で