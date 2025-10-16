中日・高橋宏斗投手（２２）が?師匠?のドジャース・山本由伸投手（２７）について「別次元にいる感じがします」と語った。山本は１４日（日本時間１５日）に敵地ミルウォーキーで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に先発し、９回３安打１失点で日本人初となるポストシーズン完投勝利をマーク。そんな山本のピッチングに高橋宏は「９回を見ていてもすごい球を投げているなと思いました」と思わずうなった