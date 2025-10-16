「サナエノミクス」を維新が再加速させるか――。自民党の高市早苗総裁が１５日、日本維新の会の吉村洋文代表と国会内で党首会談を行った。高市氏は２１日召集の臨時国会での首相指名選挙の協力と連立政権を見据えた連携を要請し、１６日から政策協議を始めることで合意した。会談後、高市氏は「基本政策はほぼ一致している」と述べた。一方、立憲民主党の野田佳彦代表が呼びかける、維新、国民民主党の３党による首相候補の一