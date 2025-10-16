池袋のガールズバー「イーウェーブモーニング」の女性従業員（２７）に路上で売春させたとして、警視庁保安課は１５日までに、売春防止法違反（管理売春）の疑いで、住所不定の店長の男（３９）とマネジャーの女（２１）の２人を逮捕した。男は容疑を否認し、女は「立ちんぼをしているか店長と一緒に確認しに行ったこともある」と認めている。同課は、男が女性が立っているか確認し「立っている場所が悪い」などと暴行を繰り返