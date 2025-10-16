元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気10月後半は「アクティブさ」が開運のカギ。丙戌というパワフルな気が巡るため、心に秘めていた想いや考えを外に出すことで、チャンスを掴みやすくなります。思いきってイベントや習いごとに参加してみるのもおすすめ。丙の気は“情報”