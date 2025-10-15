自動車アフターパーツブランド「BEYONDJAPAN」を展開する株式会社ラスターは、スズキ・ジムニー専用の新作シートカバー「エクシアジャパン フルーツシートカバー」を発売した。 同製品は、果物をイメージした“ピーチ”“オレンジ”“グレープ”の3色展開で、ビビッドかつ親しみやすいカラーリングが車内を鮮やかに彩る。また、前席のみの設定