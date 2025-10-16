リーグ優勝決定シリーズ第2戦で完投勝利米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点でメジャー初完投をマークし、チームを5-1の勝利に導いた。ポストシーズン（PS）の大舞台で111球の熱投。その後、球団は機内での山本の姿を公開し、ファンから様々な反応が相次いだ。9回3安打1失点と快投した山本。勝利から約2時間後に、ドジ