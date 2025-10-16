IT化の推進が当たり前になった今の時代。この流れに逆らう人が社長では、仕事はやりづらくて仕方ない。投稿を寄せた首都圏の50代女性（事務・管理）は、勤め先の社長のITリテラシーの低さに悩んでいる。「納品書、請求書他全てにおいて手書きが主流の代表取締役社長60歳。いまだキーボード指１本打ち。しかもひらがな打ち」過去には「トロイの木馬を開封」したり、「へんな広告クリックする」などのトラブルも起こしているようだ。