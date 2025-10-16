会社のトップが真面目に働いていなかったら、部下の仕事のモチベーションは下がるばかりだ。投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は、同族経営の会社で、そんな光景を目の当たりにしているそう。なんと社長は、勤務時間のほとんどを趣味の時間に費やしているというのだ。「高校野球が始まれば終日高校野球を。リーグ優勝決定シリーズが始まれば終日野球を。会社に来れば社長室から一歩も出ることなく会社のお金で昼食の仕出し弁当食