職場で上司から理不尽な扱いをされ、苦しんだ経験のある人は少なくないだろう。「パート勤務していたところの上司が論外でした」と怒りの投稿を寄せたのは、近畿地方に住む60代女性。某大手メーカーのコールセンターに勤務していた頃の上司のエピソードを明かした。あるとき女性の職場に、別の部署で管理職だったという男性上司が赴任してきた。女性は「言っちゃ悪いけど」と前置きし、左遷されたおじさん社員だと思ったそう。その