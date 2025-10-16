ヤクルトは１５日、埼玉・戸田で秋季練習をスタートさせた。池山隆寛新監督（５９）は３年連続Ｂクラスからの巻き返しへ、野手では塩見、投手陣では高橋、奥川をキーマンに指名。今季は左膝の手術で棒に振った塩見について「彼の会話一つでみんな笑顔になる。彼の元気だけは二重丸。（チームとして）そういうところは大事にしていきたい」とムードメーカーとしての資質を評価した。腰痛などで２度の離脱を強いられ、３勝（２敗