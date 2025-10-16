◆バスケットボールりそなＢ１リーグ▽第３節京都５７（１２―１８、２１―２２、１５―２０、９―２２）８２広島（１５日・京都市体育館）京都はホームで広島に敗れ、２季ぶりの４連敗で西地区最下位に転落した。第１クオーター（Ｑ）途中で再逆転され、第２Ｑ以降は一度もリードを奪えず。主将でセンターのチャールズ・ジャクソン（３２）が１７得点、チーム最年長３７歳のＳＧ／ＳＦ古川孝敏が１１得点と奮闘も、計５７得点