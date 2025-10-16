サッカーＪ１リーグは１７日に再開する。第３３節までが終わり、残り５試合。勝ち点６５の首位・鹿島を同６０の関西２クラブなどが追走する。２位・京都は悲願の初優勝を見据え、４位・神戸は２００７〜０９年鹿島以来２クラブ目となる３連覇を狙う。京都と神戸の好調の要因と、逆転Ｖへのカギを探る。（森口登生）京都は１０戦連続負けなしのクラブ新記録樹立など、今季は安定した強さがある。クラブ最長５季目の者貴