２３日のプロ野球・ドラフト会議で、四国アイランドリーグ（ＩＬ）ｐｌｕｓ・徳島が１３年連続の指名（育成を含む）を目指す。今年は、最速１５５キロ右腕の斎藤佳紳（２２）、同１５３キロ右腕の高橋快秀（１９）、俊足の山本倫彰（ともあき）外野手（２３）らが候補に挙がっている。同リーグ・高知出身の阪神・石井大智投手（２８）が今季、大ブレーク。四国ＩＬリーグの“原石”を球団ごとに紹介する。高橋は三度目の正直で