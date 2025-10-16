◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）自身で勝ち取った切符を手に初のＧ１に挑む。４年目の西塚は紫苑Ｓで重賞初制覇。手綱を執ったケリフレッドアスクは“師匠”である藤原調教師の管理馬だ。「チャンスをいただけたことも光栄ですし、期待に応えないといけない」。この日は栗東の坂路で軽快に５５秒３―１２秒４。手綱越しに手応えを深めた。初年度は美浦の鹿戸厩舎に所属したが、２年目からは