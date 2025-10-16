◆秋華賞追い切り（１５日・栗東トレセン）第３０回秋華賞・Ｇ１（１９日、京都）の追い切りが１５日、東西トレセンで行われた。１週前に栗東入りした桜花賞馬エンブロイダリーは、鋭い加速を披露２冠目奪取へ万全の態勢を整えた。四肢を大きく伸ばしダイナミックに駆けた。桜花賞馬のエンブロイダリーが、前夜の雨で重くなった栗東・坂路の馬場をものともせず、５４秒６―１２秒３でグイグイと加速した。「動きも時計も予定通