ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに小幅に反落し、前日比17.15ドル安の4万6253.31ドルで取引を終えた。米中の貿易摩擦の先行きを巡る警戒感が相場の重荷となり、売り注文がやや優勢となった。トランプ米大統領は前日、自身の交流サイト（SNS）で、中国が米国産大豆の輸入を意図的に止めているとし「報復措置」を講じると表明。米中対立の行方が警戒さ