◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 阪神2-0DeNA(15日、甲子園球場)CSファイナルステージの第1戦で勝利した阪神の森下翔太選手が喜びの声をあげました。阪神は無得点の6回、先頭の近本光司選手が内野安打で出塁すると、盗塁で3塁に進み、森下選手のタイムリーで先制点を挙げました。森下選手は先制のシーンについて「近本さんが三盗を決めてくれたので、気持ちとしてもひとつ重心が下りましたし、絶対打ってやろうと