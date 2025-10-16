10月13日、大阪・関西万博が閉幕した。世界各国の国王・大統領らが万博のために来日したが、その際、東京に足を運んで皇居で天皇陛下と懇談することもあった。その数、宮内庁カウントで実に30回（28か国）。皇后さまや愛子さまが夕食やお茶の席に同席されることもあった。【写真で見る】“ブルガリアヨーグルト交流”も天皇陛下が万博中に28か国の王族らと懇談懇談の場での会話は一部明らかになっている。「天皇陛下と王族・元首