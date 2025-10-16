串カツ田中が買収した「謎のファミレス」。その実力とは？（筆者撮影）【写真】冷菜・温菜からメイン料理、ドルチェまで…大人気のピソラ立川店の実態をレポート！居酒屋チェーン「串カツ田中」の串カツ田中ホールディングスが、ファミリーレストラン「ピソラ」の全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。串カツ田中がM&Aで「脱・串カツ田中」宣言ピソラ？聞いたことない――そう思った人も多いだろう。ピソラは近畿